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Первая ракетка мира Соболенко высказалась об успехе 17-летней Андреевой

Первая ракетка мира Соболенко высказалась об успехе 17-летней Андреевой

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась о поражении от 17-летней Мирры Андреевой в финале турнира серии WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе, отметив важность работы людей, которые окружают россиянку.

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