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Маргарита Дробязко: «Не ожидала, что Синицина и Кацалапов отдадут первое место в ритм-танце. Мне казалось, что у них особо нет соперников»

Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко прокомментировала выступление Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце командного турнира на Олимпийских играх в Пекине (2-е место).

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