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Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ. Макдэвид не участвовал, Макар упал

Свечников выиграл конкурс забегов на скорость на Матче звезд НХЛ. Макдэвид не участвовал, Макар упал

Андрей Свечников выиграл конкурс забегов на скорость в рамках Матча звезд НХЛ.  Трехкратный победитель конкурса Коннор Макдэвид («Эдмонтон») на этот раз не был в числе участников.

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