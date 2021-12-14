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Пресс-секретарь Пентагона: Белый дом четко описал Кремлю свое беспокойство по Киеву

Пресс-секретарь Пентагона: Белый дом четко описал Кремлю свое беспокойство по Киеву

По словам пресс-секретаря Пентагона, позиция главы американского государства по поводу того, какие поводы у США были и какие последствия будут в случае якобы «вторжения» России на Украину, была очень ясна во время беседы с российским президентом.

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