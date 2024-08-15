Columbia University President Resigns

“The president of Columbia University announced her resignation Wednesday after a little more than a year on the job, following months of criticism over protests on the Manhattan campus over the war in Gaza,” NBC News reports.
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