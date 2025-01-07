Второй испытательный пуск ракеты «Хвасонпхо-16Б»

Испытательный пуск баллистической ракеты «Хвасон-16Б», 6 января 2025 года (с) Фото ЦТАК. В КНДР был выполнен второй испытательный пуск новейшей баллистической ракеты средней дальности «Хвасонпхо-16Б» с гиперзвуковым планирующим боевым блоком.