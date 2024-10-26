Топ 8 продуктов для ума

Израильское сельское хозяйство является высокоразвитой отраслью. Страна – крупный экспортер свежих продуктов и мировой лидер в сфере сельхозтехнологий, хотя ее природные условия далеко не оптимальны для ведения данного вида деятельности.
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