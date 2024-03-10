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Спасительная «Волга»

Спасительная «Волга»

Замечено на лавочках остановок в Одессе.Могилизированным украинцам нужно лишь выучить как «Отче наш», дождаться момента, чтобы перейти на спасительную частоту, произнести пароль «Волга», услышать ответ, сообщить координаты местонахождения, сколько сдаётся, из какого подразделения, в каком состоянии.

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