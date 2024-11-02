За поджог железнодорожных релейных шкафов в Москве задержали сварщика

Сотрудники правоохранительных органов по горячим следам задержали подозреваемого в поджоге трех релейных шкафов на железной дороге на востоке Москвы, сообщает управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
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