Орешкин: успешной экономики без успешной армии не бывает

Как указал в ходе сессии «Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей» в рамках ПМЭФ замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, без успешной армии не может быть никакой успешной экономики.
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