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Север Пресс

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Жители Муравленко поставили озеленению города «отлично»

Жители Муравленко поставили озеленению города «отлично»

Жители Муравленко в большинстве своем остались довольны озеленением города в 2026 году. В опросе на портале «Живем на Севере» 69 человек выбрали вариант «Отлично, работа проведена большая».

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