НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

1 подписчик

У здания суда в Нью-Йорке собрались сторонники и противники Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Десятки человек пришли к зданию федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк на Манхэттене, чтобы выступить против судебного процесса по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес или высказаться в его поддержку, передает корреспондент ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии