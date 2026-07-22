У здания суда в Нью-Йорке собрались сторонники и противники Мадуро

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Десятки человек пришли к зданию федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк на Манхэттене, чтобы выступить против судебного процесса по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес или высказаться в его поддержку, передает корреспондент ТАСС.