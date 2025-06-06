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Царьград

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Авария под Хабаровском: автобус с детьми перевернулся, пострадали семеро.

Авария под Хабаровском: автобус с детьми перевернулся, пострадали семеро.

В Хабаровском крае произошла серьёзная авария: автобус с 30 детьми, направлявшийся в зоосад "Приамурский", перевернулся из-за неисправной тормозной системы.

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