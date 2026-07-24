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Царьград

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Госдеп США вызвал посла Малайзии за непризнание Израиля

Госдеп США вызвал посла Малайзии за непризнание Израиля

Посол Малайзии в США был вызван в Госдепартамент для объяснений по поводу непризнания Израиля. Премьер-министр Анвар Ибрагим подтвердил запрет на въезд израильтянам, несмотря на критику.

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