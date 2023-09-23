Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

ЭСК признала ошибкой удаление Роши в матче с «Крыльями»: «Обычный контакт с ногой соперника, нормальное следствие перемещения игрока»

ЭСК признала ошибкой удаление Роши в матче с «Крыльями»: «Обычный контакт с ногой соперника, нормальное следствие перемещения игрока»

На 62-й минуте матча с «Крыльями Советов» (2:2) защитник ЦСКА получил вторую желтую карточку за то, что наступил на ногу Николаю Рассказову.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх