Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

7 июня 2025 года — новое заявление Дональда Трампа, бывшего президента США и, вероятно, одного из главных претендентов на возвращение в Белый дом, вновь вызвало бурю как в американском, так и международном политическом пространстве.
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