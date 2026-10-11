Toyota bZ3X за 120 тыс. юаней (примерно 1,5 млн рублей) стал довольно успешным кроссовером — 150 тыс. машин поставлено за 1,5 года

Несмотря на большую конкуренцию в сегменте и на рынке в целом Совместное предприятие GAC Toyota передало покупателю 150-тысячный электрический кроссовер Toyota bZ3X, известный в Китае как Platinum 3X.
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