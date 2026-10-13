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Царьград

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Челябинская область взяла 3 награды премии «Промышленная робототехника»

Челябинская область взяла 3 награды премии «Промышленная робототехника»

ЮУрГУ, Центр промышленной роботизации Челябинской области и ЧКПЗ получили награды федеральной премии «Промышленная робототехника» по итогам форума «Цифровые дни Иннополиса» в Казани.

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