Челябинская область взяла 3 награды премии «Промышленная робототехника»

ЮУрГУ, Центр промышленной роботизации Челябинской области и ЧКПЗ получили награды федеральной премии «Промышленная робототехника» по итогам форума «Цифровые дни Иннополиса» в Казани.
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