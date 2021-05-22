YouTube разместит рекламу во всех видео c 1 июня

Руководство американской компании Google LLC, предоставляющей пользователям услуги хранения, доставки и показа видео, уведомило российских пользователей видеохостинга YouTube, что с 1 июня 2021 года реклама появится абсолютно во всех роликах.
Руководство американской компании Google LLC, предоставляющей пользователям услуги хранения, доставки и показа видео, уведомило российских пользователей видеохостинга YouTube, что с 1 июня 2021 года реклама появится абсолютно во всех роликах.
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