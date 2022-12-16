Арутюнян, Ламбьель, Хамада и Лозон номинированы на премию ISU Skating Awards в категории «Лучший тренер»

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал список номинантов на премию ISU Skating Awards. В номинации «Лучший тренер» представлены: Рафаэль Арутюнян Ромэн Агенауэр Миэ Хамада Хунбо Чжао Стефан Ламбьель Патрис Лозон Соноко Накано Тодд Санд Церемония вручения наград ISU Skating Awards пройдет 5 февраля 2023 года.

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