Кодированная видимость: DARPA хочет создать принципиально новые аэрозольные завесы

Принцип работы Coded Visibility: боец слева может вести наблюдение через дым, тогда как его противник ничего не видит Пентагон собирается создать и принять на вооружение новое поколение дымовых / аэрозольных завес с необычными особенностями.
Принцип работы Coded Visibility: боец слева может вести наблюдение через дым, тогда как его противник ничего не видит Пентагон собирается создать и принять на вооружение новое поколение дымовых / аэрозольных завес с необычными особенностями.
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