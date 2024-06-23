"Тыкать медведя палкой": британский политик выступил против расширения НАТО

Не обвиняйте меня в том, что я говорю правду о военной операции Путина на Украине. Признание фактов об ошибках прошлого должно стать первым шагом на пути к тому мирному будущему, которое мы все хотим видеть.
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