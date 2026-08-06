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Газета.ру

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В РФ запретили продажу ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за опасности для жизни

В РФ запретили продажу ряда грузовиков Dongfeng и Zoomlion из-за опасности для жизни

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) ограничило выпуск в обращение на территории России нескольких моделей грузовых автомобилей китайских марок Dongfeng и Zoomlion.

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