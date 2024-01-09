Бывший конкурент курганского губернатора Шумкова пропустит выборы в 2024 году

Бывший конкурент губернатора Курганской области Вадима Шумкова, депутат курганской городской думы Яков Сидоров не будет баллотироваться на пост главы региона и сосредоточится на выборах в гордуму, которые также пройдут в сентябре 2024 года.
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