Константинов: Гагаузия сделает все, чтобы связи РФ и Молдавии не прекращались

Председатель народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов заявил РИА Новости, что автономия сделает все возможное, чтобы сохранить связи между РФ и Молдавией, несмотря на то, что сегодня эти контакты стремятся к нулю.
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