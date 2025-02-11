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Царьград

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Онколог Каприн раскрыл средний возраст пациентов с диагнозом рак

Онколог Каприн раскрыл средний возраст пациентов с диагнозом рак

Онколог назвал средний возраст пациентов, у которых в России выявляют онкологию.В последнее время нередко можно услышать, что онкологические заболевания «омолодились».

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