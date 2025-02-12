Россиянам раскрыли, чем опасны поддельные духи

Химик Дорохов: поддельные духи чреваты ожогами и развитием онкологий Неправильная концентрация активных веществ в поддельных духах способна вызвать ожоги кожи и повреждения волос, а также раздражение и аллергию, заявил «Газете.
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