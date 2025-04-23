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Парламентская газета

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Для таксистов предложили создать систему электронных медосмотров

Для таксистов предложили создать систему электронных медосмотров

Для таксистов хотят создать универсальное приложение, которое позволит быстрее проходить медосмотры, получать электронные путевые листы и страховые выплаты в случае ДТП — за 10-15 минут, а не за 30 дней в среднем, как сейчас.

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