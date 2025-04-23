Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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  • Любовь Ткаченко
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Донецк, Мариуполь, Люботин: топонимика СВО, хорошо знакомая по Великой Отечественной

Донецк, Мариуполь, Люботин: топонимика СВО, хорошо знакомая по Великой Отечественной

Донбасс… Здесь в последние годы разворачивается специальная военная операция, одна из целей которой является избавление русского населения региона от геноцида, чинимого украинскими неонацистами – прямыми наследниками германских нацистов.

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