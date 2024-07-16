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Царьград

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"К черту НАТО и ЕС, Россия наш друг": Победа на французских выборах посеяла небывалый раздор. "Серый кардинал" вышел из тени

"К черту НАТО и ЕС, Россия наш друг": Победа на французских выборах посеяла небывалый раздор. "Серый кардинал" вышел из тени

Во Франции подошли к концу парламентские выборы, которые закончили небывалым и неожиданным для всех итогом.

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