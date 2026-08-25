Эмиссары Трампа решили оттяпать часть суверенной территории РФ

Подоспел новый «мирный план» от Зеленского, Кушнера и Уиткоффа, а также европейских официальных лиц Фото: © Chip Somodevilla/ Getty Images Он сведен к одной странице и включает три пункта: — прекращение огня как центральный элемент; — предложенная США буферная зона, где обе стороны делают «равные шаги назад», создавая некую свободную экономическую зону, управляемую третьей стороной (!); — рамки, определяющие, что ЕС и НАТО будут делать наряду с обязательствами Украины.