НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Эмиссары Трампа решили оттяпать часть суверенной территории РФ

Эмиссары Трампа решили оттяпать часть суверенной территории РФ

Подоспел новый «мирный план» от Зеленского, Кушнера и Уиткоффа, а также европейских официальных лиц Фото: © Chip Somodevilla/ Getty Images Он сведен к одной странице и включает три пункта: — прекращение огня как центральный элемент; — предложенная США буферная зона, где обе стороны делают «равные шаги назад», создавая некую свободную экономическую зону, управляемую третьей стороной (!); — рамки, определяющие, что ЕС и НАТО будут делать наряду с обязательствами Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Стефания Новак
КАк всегда америка наглая и будет наглеть до тех пор пока не получит по башке........
Ответить
4 н.