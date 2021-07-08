ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитика«Забери меня, мама, домой…» – из Меладзе потоком полилось посконное украинство... «Образованные люди» не смотрят российские телеканалы, потому что они якобы пропагандируют войну и межнациональную рознь.Вернуться к статье4020НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕИЕвгений ИвановКозёлИСИван СеменовЧурка, оно и в Африке чурка!Тамара ФроловаЯ тоже не смотрю телевизор. Только по другой причине, слишком много Собчак и ей подобных. А что касается межнациональной розни, он не попутал нас с Украиной?ИринаА ещё на ТВ слишком много Меладзе и ему подобных, вот их я точно не смотрюВладимир EвтушенкоКак же вы правы!GgenadiСтранно, по приведённым цитатам Меладзе, он не последователен, то в Украине, то на Украине ... А главное, хотя я не меломан, такому серому певцу место на помойке, ну, или в (на) Грузии ...ВиталийГде родился,где женился все понятно...но живёт в России,пытаясь укусить руку кормящую!ВиталийВ горы,однозначно,в горы...Виктор zzВ русском языке много трудно объяснимых странностей. Ну привыкли мы говорить "на Украине", "на Кавказе", "на Кубани" - и все тут! И большинство людей воспринимает "в Украине" как символ поддержки бандеровцев. А мармеладзе пусть уж тогда будет последовательным и говорит, что он родился "в Кавказе".Леонид ВасиленкоЭто обычное притворство бомондяцкого кабака. Профессия,блин,такаяWWaleryЭтот фрукт уже свое отпел и перезревает. Ему разовая подачка круче зарабатывания пусть частями но трудом.ГусЕнаНа тебя похож, Долболеро. Кстати, скоро лечу к тебе в Казахию. Жди.AIAlex ImenДонбасс и убитые дети тоже страшилки? Сожжение детей в Одессе тоже страшилки? Это его обида, что Мишико получил по носу за геноцид осетинов, которых грузины очень недолюбливают. Пора ему на родину, там его поймут.Артем Казаковсамое смешное во всех этих напыщенных фразах,произносимых с апломбом и невъебучей гордостью:" Я НЕ смотрю телевизор!"Образованные люди не смотрят телевизор" и т.д,и т.п то,что эти человеки вообще не осознают ,что от перемены формы,содержание не меняется.Контент-то один,что в телевизоре,что в интернете или газете.Меладзе и прочие подобные ему,даже не понимают,что ими манипулируют. Обычно основной довод таких имбецилов в том,что дескать -я сам выбираю,что смотреть! Говорят та,словно подвиг Геракла совершили.Ога! ))))Можно подумать человек смотрящий телевизор не сам выбирает,а его прям вот так насильно заставляют смотреть того же Мармеладзе. Эти "Илитарии",ля мажор септаккорд! Кичатся тем,что тупо залипают на всяческих форумах и получают инфу из сети.Дебилы ,ля,не замечают того ,что тупо сидят в одном и том же контенте по сутеи.Что они там выбирают? То ,что сами считают правильным? Ну да,но только это преимущественно контент определённой направленности,не дающий НИ КАКОЙ альтернативы .Они сами выбирают то,что им втюхивают,только происходит это более тонко.У этих людей весьма ограничен круг тем,ресурсов,точек зрения.Они ищут только подтверждения своих собственных мыслей и взглядов,но при этом кричат,что телевизор -для дебилов,он всех зомбирует,навязывает,пропагандирует и т.д. Но при этом сами с лютой страстью в этот телевизор стараются попасть.Ну и кто они после этого? Умные,образованные,думающие?Нет,самые обывательские обыватели с минимумом развития. Умный человек не станет бездумно смотреть ТВ,если его не устраивает ни чего из предлагаемого ему,он просто выключит его и пойдёт почитает.послушает музыку.сходит в театр,иными словами найдёт способ дать отдых мозгу другими способами.По большому счёту интернет-это только инструмент для работы,не более тогоАртем Казаковсамое смешное во всех этих напыщенных фразах,произносимых с апломбом и невъебучей гордостью:" Я НЕ смотрю телевизор!"Образованные люди не смотрят телевизор" и т.д,и т.п то,что эти человеки вообще не осознают ,что от перемены формы,содержание не меняется.Контент-то один,что в телевизоре,что в интернете или газете.Меладзе и прочие подобные ему,даже не понимают,что ими манипулируют. Обычно основной довод таких имбецилов в том,что дескать -я сам выбираю,что смотреть! Говорят та,словно подвиг Геракла совершили.Ога! ))))Можно подумать человек смотрящий телевизор не сам выбирает,а его прям вот так насильно заставляют смотреть того же Мармеладзе. Эти "Илитарии",ля мажор септаккорд! Кичатся тем,что тупо залипают на всяческих форумах и получают инфу из сети.Дебилы ,ля,не замечают того ,что тупо сидят в одном и том же контенте по сутеи.Что они там выбирают? То ,что сами считают правильным? Ну да,но только это преимущественно контент определённой направленности,не дающий НИ КАКОЙ альтернативы .Они сами выбирают то,что им втюхивают,только происходит это более тонко.У этих людей весьма ограничен круг тем,ресурсов,точек зрения.Они ищут только подтверждения своих собственных мыслей и взглядов,но при этом кричат,что телевизор -для дебилов,он всех зомбирует,навязывает,пропагандирует и т.д. Но при этом сами с лютой страстью в этот телевизор стараются попасть.Ну и кто они после этого? Умные,образованные,думающие?Нет,самые обывательские обыватели с минимумом развития. Умный человек не станет бездумно смотреть ТВ,если его не устраивает ни чего из предлагаемого ему,он просто выключит его и пойдёт почитает.послушает музыку.сходит в театр,иными словами найдёт способ дать отдых мозгу другими способами.По большому счёту интернет-это только инструмент для работы,не более тогоАртем Казаковсамое смешное во всех этих напыщенных фразах,произносимых с апломбом и невъебучей гордостью:" Я НЕ смотрю телевизор!"Образованные люди не смотрят телевизор" и т.д,и т.п то,что эти человеки вообще не осознают ,что от перемены формы,содержание не меняется.Контент-то один,что в телевизоре,что в интернете или газете.Меладзе и прочие подобные ему,даже не понимают,что ими манипулируют. Обычно основной довод таких имбецилов в том,что дескать -я сам выбираю,что смотреть! Говорят та,словно подвиг Геракла совершили.Ога! ))))Можно подумать человек смотрящий телевизор не сам выбирает,а его прям вот так насильно заставляют смотреть того же Мармеладзе. Эти "Илитарии",ля мажор септаккорд! Кичатся тем,что тупо залипают на всяческих форумах и получают инфу из сети.Дебилы ,ля,не замечают того ,что тупо сидят в одном и том же контенте по сутеи.Что они там выбирают? То ,что сами считают правильным? Ну да,но только это преимущественно контент определённой направленности,не дающий НИ КАКОЙ альтернативы .Они сами выбирают то,что им втюхивают,только происходит это более тонко.У этих людей весьма ограничен круг тем,ресурсов,точек зрения.Они ищут только подтверждения своих собственных мыслей и взглядов,но при этом кричат,что телевизор -для дебилов,он всех зомбирует,навязывает,пропагандирует и т.д. Но при этом сами с лютой страстью в этот телевизор стараются попасть.Ну и кто они после этого? Умные,образованные,думающие?Нет,самые обывательские обыватели с минимумом развития. Умный человек не станет бездумно смотреть ТВ,если его не устраивает ни чего из предлагаемого ему,он просто выключит его и пойдёт почитает.послушает музыку.сходит в театр,иными словами найдёт способ дать отдых мозгу другими способами.По большому счёту интернет-это только инструмент для работы,не более тогоАнатолий Селивановпуть этот бандероподобный грузин едет и живет там - на свою исконную родину в грузию и поет для новых хозяев этой страны - турокВладимир Самойленкону учился он, допустим, в Николаеве. а это не совсем Украина. а образованные люди не телевизор не смотрят, а передачи с ксюшадью.НАНаталья АндросоваИ при чем здесь все это,где и когда? Вот и результат,что люди злые до неприличия. У меня тоже папа был украинцем и что? И родственники в Украине есть. Я считаю,что ужасно то,что происходит сейчас между нашими странами.Nikolia VovchenkoУжаснее ваше нежелание понять происходящееЖаннаЯ помню его интервью где-то в 90-х, он говорил что мешками отправляет муку из России, пусть катит в свою Грузию и поёт там своим писклявым голосом, или в Украину толку от этих братцев 0.Елена МамоноваЕсли его что то не устраивает,он может покинуть страну,раз уж так тяжело емуvalentina sergeevaОтожрался на русских рублях?! Ну так - чемодан-вокзал - и к маме! Или в Киев, к братьям по духу.Елена Александровнакогда артист становится не интересен, то начинает думать, что он гуру и подобными интервью способен этот интерес вернуть. ну, дурак! немного способный, но поезд то уже ушёл и танцы белого мотылька уже никому не нужны. пусть едет на украину и там распинается! заодно и ксюшадь пусть с собой заберёт, там им самое место. придурки должны быть в одном месте изолированы, а украина, самое лучшее место для них! да, а он что, считает себя образованным человеком? насмешил! местечковый и недалёкий, понаехавший мальчик! даже женился ради московской прописки! езжай в грузию в батуми где родился и рос, езжай на украину где учился, в Москве дышать станет легче, если всех вернуть на их места, тем более что им в России так плохо бедняжкам!WWaleryОн хорошо начинал, не плохо довольно долго светился в искусстве и плохо кончается. В России продажных не любят. Это не Муслим Магомаев.Людмила АнисинаБоже!!!,кто пытается нравоучать нас, что нам делать и как говорить))) ,этот этот образец лицемерия и человеческой гнусности. О вРЕМЕНА,о нРАВЫ )))GGarryэто КТО тут енас пытается учить жизни??? очередная продажная "элита"bianka БелаяЧем тупее, тем больше претензий на роль оракула. Валерик, двигай на свою родину, ты сильно надоел россиянам.вера курьянова (гончарова)Ему и домой пора и на пенсию.Владимир EвтушенкоНе могу понять эту продажную тусовку из псевдопевцов, псевдорежиссёров , псевдописателей - как только чуть станут известными, не путать со знаменитыми, так усиленно начинают плевать в колодец из которого и пьют, И ЕДЯТА КудасовНикогда не нравилось его заунывное пение. Родится и учится в странах не дружественных к РФ и привязанности остались. Так смотри телевизор там где и дури и зарабатывай.Александр ВасильевТелевизор не смотрит, но знает, что там одна пропаганда...Болтун!Юрий СлынькоПоэтому и не смотрит, зная что там одна пропаганда.Виктор ОнегинЭто не тот человек на которого надо обижаться на его сокровенные мысли,не стоит он внимания в российской культуре.ГусЕнаКому интересны пистастрадания какого-то лицемерного шута, кроме него самого? Днньги он зарабатывает в России. Но, мучается...Бедолага. Не подобные ли и формиркют наше ТВ. То румын в платье с мордой, не помещающейся в экран, то этот Обмылок...WWaleryГусЕна - "Кстати, скоро лечу к тебе в Казахию. Жди". Уверен тебе понравиться! Не забудь в задницу вакцину воткнуть, а то сразу на земле окажешься в глубоком зиндане (яма такая глубокая с решеткой сверху). Передачи потом носи тебе - вместо бешенного времяпровождения при температуре в тени 47 град.ГусЕнаМы тебе зиндан сделаем в твоей жопе Толко на колени сразу непадай как перед казахами . :)))WWaleryМели гусыня (емеля) спрятавшись за ТС. Я тебя видел... Про фантазии с коленями удовлетворишь не меня одного. Пассатижи новые!ГусЕнаХаха, тебе ж непривыкать...Валерий ФедосеевЕврей Батумский, ни одной нормальной песни не спел, одни страдальческие причитания голосом Стамбульского евнуха. Жена его под хохлушку косит, на самом деле жидво с бородавками на роже.Комментировать
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