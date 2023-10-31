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Мировое обозрение

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Свежие комментарии

Украинское ядерное оружие: насколько далеко может зайти программа «гибридизации» вооружений

Украинское ядерное оружие: насколько далеко может зайти программа «гибридизации» вооружений

Сообщение о том, что в США для нужд ВСУ разрабатывается гибридная система ПВО, сочетающая американские и советские технологии, многими в нашей стране было воспринято как признак отчаяния киевского режима, который вот-вот рухнет.

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