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Тысячи жителей Майорки потребовали прекращения массового туризма

Тысячи жителей Майорки потребовали прекращения массового туризма

Жители испанской Майорки вышли на демонстрацию против туристов, сообщает Reuters. На днях протестующие прошли по улицам столицы Майорки с плакатами "Нет массовому туризму" и "Остановите частные самолеты".

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