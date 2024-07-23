Тысячи жителей Майорки потребовали прекращения массового туризма

Жители испанской Майорки вышли на демонстрацию против туристов, сообщает Reuters. На днях протестующие прошли по улицам столицы Майорки с плакатами "Нет массовому туризму" и "Остановите частные самолеты".
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