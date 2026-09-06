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The Eurasia Daily news agency

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The war returned to its usual course in less than a day — "Two Majors"

The war returned to its usual course in less than a day — "Two Majors"

Active military actions of Kiev against Russia resumed after the envoys of the US President Steve Witkoff and Jared Kushner, the telegram channel "Two Majors" states.

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