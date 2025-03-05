Трамп сообщил о «важном письме» от Зеленского

Президент США Дональд Трамп в 2025 году Фото: www.whitehouse.gov Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед Конгрессом заявил о получении «важного письма» от украинского лидера Владимира Зеленского.
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