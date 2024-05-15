Пествие, посвящённое Дню Победы.

Учащиеся учреждения общего среднего образования приняли участие в торжественном шествии праздничной колонныНа площади Победы состоялось традиционное возложение цветов и венков к памятнику-танку в честь бобруйчан, погибших на фронтах и в тылу врага в годы войныС праздником Великой Победы! Мирного неба! .
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