Прогноз ASML по выручке на 2025 год разочаровал инвесторов, акции упали на 16 %По традиции, нидерландский поставщик литографического оборудования ASML открыл сезон квартальных отчётов, но сделал это на день раньше намеченного срока.
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