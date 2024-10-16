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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Прогноз ASML по выручке на 2025 год разочаровал инвесторов, акции упали на 16 % По ...

Прогноз ASML по выручке на 2025 год разочаровал инвесторов, акции упали на 16 % По ...

Прогноз ASML по выручке на 2025 год разочаровал инвесторов, акции упали на 16 %По традиции, нидерландский поставщик литографического оборудования ASML открыл сезон квартальных отчётов, но сделал это на день раньше намеченного срока.

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