Мы им всё позволяли, они и после победы будут нас грабить: Чем закончится война?

Автор: Валентин ФилипповКаждый евро, скормленный киевскому режиму Европой, – это чья-та смерть, чьё-то горе, чей-то разрушенный дом.
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Блллл....инн!! Ну КАК нужно вести себя с потерявшим совесть должником? Прощать?? Упаси Бог!! ДАВИТЬ!Требовать возврвщения долгов! И - к хренам собачьим "дружбу", если ею прикрывает свою подлость бессовестный партнёр!
Ну а что? Платили царские долги, платили долги СССР за ленд-лиз, за республики после развала СССР, приняв на Россию долги всей большой страны. Строим разрушенное на новых территориях.Прощали долги всем, кто должен. Не привыкать.
Наша беда в том, что мы пытаемся прислониться к чуждой цивилизации. То к западной, то к восточной. А мы Север! Мы другая цивилизация. самодостаточная, только с заморочными правителями. Нам не нужны ни те ни другие. И как только это станет понятным, они сами начнут прислоняться к нам! Вот тогда и надо принимать решение - а нам это надо?
Наша интеллигенция, правительственные и финансовые тузы должны понять что мы в западных,да и восточных объединениях нужны не как равные, а как сильные и самодостаточные,тогда и только тогда нас будут уважать и с нами считаться. А для того что бы это было нужно провести импортозамещение во всей экономике не на словах, а на деле, поставить интересы своего государства выше личных и выше иностранных инвесторов, должны работать спецслужбы которые подбирают,воспитывают, готовят будущих политиков и руководителей этих государств, тихо, незаметно,но уверено. Так как западные службы сделали с СССР.
Патетика в заявлении автора: "Мы уже ходили до Берлина и Парижа. Мы делили их на оккупационные зоны. И кормили их из полевых кухонь. Не помогло.". В тексте выше: "Иосиф Виссарионович непременно бы заметил, что все долги оплачены кровью русских солдат."
Значит и тогда "позволяли всё", забывая о перенесённых бедах и страданиях?
Это политика и с ней же связанная экономика. Что точно следует помнить (хотя бы нашим внукам и правнукам) - не следует пытаться "встраиваться" в западную экономику - не будет равных отношений с "партнёрами". Взаимовыгодная торговля - это понятно.
Кто бы это Путину объяснил. А то он до сих пор газ и нефть им по дешовке продаёт. Партнёры же.
Про нефть и газ на Запад по «смешным ценам» - это действительно смешно! По смешным ценам мы гоним газ в Китай, автор! По смешным ценам мы продавали в 2023-2024 гг нефть в Индию, которая увеличила закупки нашей нефти в 100!!!!! раз! Ещё более смешные цены за газ Китай требует от нас при строительстве «Сила Сибири-2» - внутреннюю цену, как для российских потребителей, которые датируются государством. А в Европу мы всегда поставляли газ и нефть по нормальным, рыночным ценам, за счёт чего Путин и развивал страну. Так что не надо врать, автор! И хотя эта цена была не маленькая для Европы, но значительно ниже сегодняшней американской. А сегодня мы расплачиваемся за будущий «многополярный мир» и «суверенитет», которые России и русским на хер не нужны, тем, что гоним на Восток свои национальные богатства по демпинговым ценам - это и есть результат политики Путина, который стремиться таким способом хоть как-то поддержать экономику, сохранить приемлемый уровень благосостояния населения России и удержаться у власти.
Конючить они будут... Но кто же им даст...? Западные педерасты пусть дураков ищут в зеркале... Пусть используют свои ценные бумажки в туалете по назначению, или обклеивают ими стены... Кстати, Зеля может вернуть часть долга перед Гейропкой
Ну ... По сравнению с сорока триллионами долларов внешнего долга у США ??? Один триллион, это как у студента с сорока рублей стипендии потратить рубль. Они и этого не потратили . Вопрос в другом, ... Если медведь разбушуется, то никакие триллионы не понадобятся... Некому их будет тратить...