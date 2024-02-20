Главным фактором беспорядка в доме россияне назвали других членов семьи

По результатам исследования, проведенного онлайн-гипермаркетом «ВсеИнструменты.ру», стало известно, что главным источником беспорядка в доме для большинства россиян являются другие члены семьи, согласно 39% опрошенных.
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