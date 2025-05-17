Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по сообщению о противоправном поведении работников дошкольного учреждения в Республике Бурятия

В эфире правовой передачи на федеральном телеканале сообщалось, что в Бурятии сотрудники частного детского сада находились на рабочем месте в состоянии сильного алкогольного опьянения, в то время как воспитанники дошкольного учреждения находились без контроля со стороны взрослых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии