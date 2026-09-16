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Слоны затоптали браконьера, пытавшегося застрелить носорога

Слоны затоптали браконьера, пытавшегося застрелить носорога

www.globallookpress.com/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa Двое браконьеров в национальном парке Крюгера в ЮАР попали в "засаду" из стаи слонов, пытаясь застрелить редких носорогов.

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