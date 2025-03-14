Медвежий угол
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Медвежий угол

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Мигрантлифтмонтаж в действии: двое в лифте, не считая таксы, рухнули вниз

Мигрантлифтмонтаж в действии: двое в лифте, не считая таксы, рухнули вниз

Русский Колоколъ Shatokhina Natalya/news.ru ЧП случилось в одном из новеньких ЖК Москвы. Алексей НИКИТИН Люди и собака выжили ЖК «Self», на 3-й Гражданской улице в Москве стало местом ЧП.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Скупые платят дважды,нанимайте таджиков дальше,они у нас &quot;ценные специалисты.&quot;
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11 час.
людмила михайлик
Специально идёт строительство многоэтажек, чтобы люди гибли и в лифтах и на высоких этажах
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10 час.
Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!
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6 час.
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