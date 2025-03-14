Мигрантлифтмонтаж в действии: двое в лифте, не считая таксы, рухнули вниз

Специально идёт строительство многоэтажек, чтобы люди гибли и в лифтах и на высоких этажах

Владислав Владислав

Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья и никогда подобных им в Россию не пускать!!