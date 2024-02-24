Ванилла SU
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Ванилла SU

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Предлагаем несколько действенных лайфхаков, которые преобразят любое мясное блюдо.

Предлагаем несколько действенных лайфхаков, которые преобразят любое мясное блюдо.

﻿﻿Основной проблемой при приготовлении мясных блюд зачастую является сухость и твердость. Вот несколько проверенных способов сделать стейк или жаркое более нежным и сочным.

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