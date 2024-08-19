Колонизация Балкан

В рамках процессов и дискуссий, касающихся переформатирования современного мира и его движения к многополярности, чаще всего фокус внимания концентрируется на противостоянии коллективного Запада и Глобального Юга.
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