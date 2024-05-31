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Ленинский лозунг наоборот. Как и когда начнется гражданская война в США

Ленинский лозунг наоборот. Как и когда начнется гражданская война в США

© РИА Новости . Стрингер Сегодня 237 прочитали Не брезгуя ничем в борьбе за власть, подняв на знамя идею поражения собственного правительства (иначе революции не хватит сил для победы), Ленин требовал "превратить империалистическую войну в гражданскую".

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Комментарии
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Александр Макеев
Вот и пусть в США разразится грандиозная гражданская бойня! Пусть США развалятся на независимые штаты!
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15 час.

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