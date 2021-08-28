«Молчаливая» болезнь, которая разрушает кости

Остеопороз, называемый «молчаливым заболеванием», входит в число бессимптомных болезней, которые прогрессирует без каких-либо проявлений до поздней стадии, когда пациент начинает чувствовать различные боли, вызванные осложнениями этого заболевания.
Остеопороз, называемый «молчаливым заболеванием», входит в число бессимптомных болезней, которые прогрессирует без каких-либо проявлений до поздней стадии, когда пациент начинает чувствовать различные боли, вызванные осложнениями этого заболевания.
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