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«Молчаливая» болезнь, которая разрушает кости

«Молчаливая» болезнь, которая разрушает кости

Остеопороз, называемый «молчаливым заболеванием», входит в число бессимптомных болезней, которые прогрессирует без каких-либо проявлений до поздней стадии, когда пациент начинает чувствовать различные боли, вызванные осложнениями этого заболевания.

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