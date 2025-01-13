В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции оказали помощь водителю большегруза из Самары, оказавшемуся в трудной ситуации на дороге

8 января около 21-00 наряд ДПС отделения Госавтоинспекции ММО МВД России «Ковылкинский» в составе старшего лейтенанта полиции Андрея Якомаскина и младшего лейтенанта полиции Максима Булычева, находясь на службе по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Ковылкино, заметили стоящую на обочине фуру, водитель которой в растерянности стоял возле автомобиля.