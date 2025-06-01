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Евгении Симоновой 1 июня исполняется 70 лет

Евгении Симоновой 1 июня исполняется 70 лет

Народная артистка России Евгения Симонова 1 июня отмечает 70-летний юбилей. За свою творческую жизнь она прошла путь от робкой студентки театрального училища до признанной легенды российского театра и кино, создав десятки незабываемых образов.

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