Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдену

Комитет по регламенту Палаты представителей США поддержал резолюцию, предписывающую продолжить текущее расследование относительного того, есть ли достаточные основания для импичмента американского президента Джо Байдена.
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