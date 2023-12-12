Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Андрей
    всё раздать миллиардерам  , которые всё продадут англопиндосам ,   завезут полчища мигрантов и тогда ....России пиздец.Рояль в кустах: "...
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Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдену

Комитет Палаты представителей одобрил расследование по импичменту Байдену

Комитет по регламенту Палаты представителей США поддержал резолюцию, предписывающую продолжить текущее расследование относительного того, есть ли достаточные основания для импичмента американского президента Джо Байдена.

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